النزاهة: الحكم بالسجن لمسؤولين في الديوانية

2019/02/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن إصدار محكمة جنايات القادسية أربعة أحكامٍ حضوريَّةٍ بالسجن بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة الذين تمَّ ضبطهم من قبل مكتب تحقيق الهيأة فيها متلبِّسين بجريمة الرشوة.

وذكرت الدائرة في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان "الأحكام بالسجن شملت مدير فرع مصرف الرافدين - الجانب الأيمن ومدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ، لتسلُّمهما رشوةً من أحد المقاولين مقابل صرف مُستحقاتٍ عَائِدَةٍ له"، لافتة الى "ضبط مبلغ الرشوة لدى مدير فرع المصرف".

واشارت الى "الحكم بالسجن على رئيس لجنة الطاقة في الديوانية وأحد أعضاء اللجنة، لقيامهما بأخذ رشوة من أحد الأشخاص لقاء وعدٍ بمنح إجازة نصب مولدة".واوضحت الدائرة ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين الأربعة والحكم على كل واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً للبند ثانياً /1 من القرار رقم 160 لسنة 1983".

يُذكَرُ أن هيأة النزاهة أعلنت في الشهر الماضي عن تمكنها من تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين، بعد متابعةٍ وتحرٍّ، أسفرتا عن ضبط المدانين الذين صدرتهم بحقهم أحكام بالإدانة.

KKK

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