بمسدس أطفال... حاول اختطاف طائرة فأردته الشرطة

2019/02/25 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة في بنجلادش، اليوم الاثنين، إن الرجل الذي قُتل بالرصاص بعد أن حاول خطف طائرة كان يحمل مسدس أطفال.وقال مفوض شرطة قاسم ديوان في مدينة تشيتاجونج بجنوب شرق بنجلادش، ان "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو".

وتابع، انه "سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء.



لكنا مازلنا نجري تحقيقا".

واوضح ديوان، "لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".



انتهى/ ع

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