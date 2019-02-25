تجارة بغداد: الاتفاقية مع الجانب الأردني ستنعش العلاقات التجارية بين البلدين

2019/02/25 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أكد رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني، ان العراق يسعى للوصول لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي ، مؤكدا على ان توقيع العراق الاتفاقية التجارية مع الجانب الأردني ستنعش العلاقات التجارية والاقتصادية مع التجار ورجال الاعمال لكل البلدين”.

وقال الحمداني في بيان خلال توقيع اتفاقية بين غرفة تجارة بغداد التي مثلها رئيسها الأستاذ جعفر الحمداني وغرفة صناعة عمان تزامنا مع انعقاد منتدى الاعمال الأردني – العراقي، الذي حضره من العراق وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري ونخبة من الشخصيات الصناعية والتجارية العراقية إضافة وزير الصناعة والمعادن والتجارة الأردني طارق الحموري وشخصيات اردنية أخرى، تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “العراق يسعى بمختلف الطرق والفعاليات والنشاطات من اجل الوصول الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي”، متوقعا “بعد توقيع العراق الاتفاقية التجارية مع الجانب الأردني انتعاش العلاقات التجارية والاقتصادية مع التجار ورجال الاعمال لكل البلدين”.

وأضاف أن “العراق بأمس الحاجة إلى مشروع اقتصادي عربي مشترك للعودة إلى الحاضنة العربية والدولية”، مبيناً أن “الاتفاقيات التي وقعت مع الأردن ستكون الانطلاقة الحقيقية لذلك”.

واكد الحمداني ان “العراق يريد أن يكون حاضراً بالفعاليات الاقتصادية العربية والدولية والوصول بأقرب وقت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج العراق بالاقتصاد العالمي”، لافتاَ إلى أن “الاتفاقيات ستكون فرصة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر عن طريق الأردن”.

وأضاف أن “العراق يريد من الأردن الوصول للمصارف العالمية، وإقامة شراكات اقتصادية مع أصحاب الأعمال الأردنيين وتوريد البضائع عبر العقبة”.

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