رداً على برلمانية ..وزارة النفط تصدر توضيحا بشأن التعاقد مع شركة

2019/02/25 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة النفط يوم الاثنين ما تردد في وسائل الاعلام من تصريحات للنائب عالية نصيف بشان التعاقد مع شركة ( التمينا ) .

واوضحت الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط في بيان ورد لشفق نيوز، انه لم يتم التعاقد مع الشركة المذكورة انفا ولم تتم مفاتحة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

واشارت الدائرة الاقتصادية ان الوزارة والشركات المعنية بصدد تحليل العروض المقدمة من قبل الشركة اعلاه من حيث استيفاءها لمتطلبات شروط الاحالة من جميع النواحي الفنية والمالية والقانونية ومدى مطابقتها لشروط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

ودعا البيان نصيف الى "التحري الدقيق عن المعلومات الواردة اليها وتقصيها من مصادرها الموثوقة"، مردفا بالقول ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام اعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية الاخرى للتدقيق والتحري عن المعلومات والوثائق والتاكد من مصداقيتها".

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