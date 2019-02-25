مصدر يكشف عن توصيات لجنة أمنية بخصوص سجن الناصرية المركزي

2019/02/25 | 12:10

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن صدور توجيهات من لجنة أمنية عليا للنهوض بالواقع الخدمي في سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لشبكة

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن صدور توجيهات من لجنة أمنية عليا للنهوض بالواقع الخدمي في سجن الناصرية المركزي.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" لجنة أمنية عليا تشكلت بوقت سابق من قبل مجلس محافظة ذي قار لدراسة الواقع الخدمي في سجن الحوت والمخاطر التي تحيط به"، لافتا إلى أن " اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في إطار عملها".

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