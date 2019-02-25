اكمال 98٪ من المقطع الاول لطريق الموت في سيد دخيل

2019/02/25 | 12:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اكد عضو بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين أن طريق ناصرية - سيد دخيل سيجري افتتاحه قريبا بعد أن اكتمل المقطع الأول منه.





وقال عضو المجلس، مرتضى الإبراهيمي لشبكة اخبار الناصرية، ان " طريق ناصرية - سيد دخيل والمعروف بطريق الموت، اكتمل المقطع الأول فيه بنسبة تجاوز

شبكة اخبار الناصرية:اكد عضو بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين أن طريق ناصرية - سيد دخيل سيجري افتتاحه قريبا بعد أن اكتمل المقطع الأول منه. وقال عضو المجلس، مرتضى الإبراهيمي لشبكة اخبار الناصرية، ان " طريق ناصرية - سيد دخيل والمعروف بطريق الموت، اكتمل المقطع الأول فيه بنسبة تجاوزت 98% ولم يتبق منه سوى واحد كم على افتتاحه"، لافتا إلى أن " هذا المقطع يمتد من تقاطع السجن الإصلاحي في الناصرية حتى سيطرة مدخل قضاء سيد دخيل وبطول 17 كم".

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