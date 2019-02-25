2019/02/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

بحثت دائرة ماء ذي قار مع شركة (هانسوم كروب ) الصينية سبل التعاون في مجالي تجهيز المعدات والتدريب .

وقال مدير ماء ذي

شبكة اخبار الناصرية:بحثت دائرة ماء ذي قار مع شركة (هانسوم كروب ) الصينية سبل التعاون في مجالي تجهيز المعدات والتدريب .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، انه بحث مع وفد من الشركة امكانية تجهيز المحافظة بالاليات المتخصصة والمتعددة الاغراض فضلا عن تجهيز الغواطس بمختلف الاحجام والسعات .واضاف ان المباحثات تطرقت كذلك الى امكانية تنظيم دورات فنية وتصميمية لتهيئية الكوادر العاملة في دائرة ماء ذي قار في اطار البرامج الحديثة.واشار الى ان الطرفين ناقشا كذلك امكانية تنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة في قطاع الماء في قضائي الناصرية وسوق الشيوخ .انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء ذي قار تبحث مع شركة صينية سبل التعاون في مجالي التجهيز والتدريب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء ذي قار تبحث مع شركة صينية سبل التعاون في مجالي التجهيز والتدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).