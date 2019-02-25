ليستر لوقف نزيف النقاط في افتتاح المرحلة 28

2019/02/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعاني ليستر سيتي الأمرين في الآونة الأخيرة وحقق فوزا واحدا في مبارياته الثماني الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم آخرها أمام كريستال بالاس 1-4 السبت وأدت إلى إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل.وتراجع ليستر المتوج بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، الى المركز 12 هذا الموسم، متقدما بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية الى الدرجة الأولى.وأعفى النادي جاكي بونيفاي مساعد بويل من خدماته، على أن يتولى المدربان مايك ستويل وآدم سادلر الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.وتقام الثلاثاء 3 مباريات أخرى، فيلعب هادرسفيلد مع ولفرهامبتون، وكارديف سيتي مع إيفرتون، ونيوكاسل مع بيرنلي.ويختتم الستة الكبار مباريات المرحلة الأربعاء، أبرزها الدربي اللندني بين تشيلسي السادس وجاره توتنهام الثالث.ويلعب ليفربول المتصدر مع ضيفه واتفورد السابع، ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب مع ضيفه وست هام يونايتد التاسع، وأرسنال الرابع مع ضيفه بورنموث العاشر، فيما يحل مانشستر يونايتد الخامس ضيفا على كريستال بالاس الثالث عشر.

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