استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي للاسبوع الثاني على التوالي

2019/02/25 | 12:12

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(المستقلة) … استقرت اسعار صرف الدولار للاسبوع الثاني على التوالي ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الاثنين، (25 شباط 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,900، وهي نفس الأسعار ليوم امس الاحد.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 120.250 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.250 دينار.

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