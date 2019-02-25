مورينيو قبل الإقالة: أشعر أنها النهاية لكنني لن أستقيل

2019/02/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد كان على علم أنه لن يستمر في صفوف الشياطين الحمر.جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن المدرب علم بنهاية مباراة فريقه أمام ليفربول قبل أشهر أنها نهايته في صفوف مانشستر يونايتد.

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وذكرت الصحيفة أن المدرب البرتغالي قد أرسل رسائل قصيرة بالفعل لأصدقائه ليخبرهم أنه يشعر بقرب الرحيل عن صفوف الفريق بعد الخسارة ضد ليفربول.



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وأظهر مورينيو في الرسائل التي أرسلها عندًا كبيرًا ورغبة في الاستمرار مع الفريق رغم كل ما حدث وكتب: "أعتقد أنني انتهيت هنا، لكنني لن أقدم استقالتي".

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وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي عن إقالة جوزيه مورينيو بعد ساعات من الخسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف وحيد في البريميرليج.

جدير بالذكر أن خليفة مورينيو أولي جونر سولشار المدير الفني الحالي لمانشتر يونايتد نجح في قيادة الفريق لمدة شهرين ونصف حتى الآن بدون أي هزيمة في الدوري الإنجليزي وعاد للمراكز الأربعة الأولى.





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