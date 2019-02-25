التقاعد تكشف أخر المستجدات بشأن صرف رواتب منتسبي الجيش السابق

2019/02/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، الاثنين، عن استمرار الهيئة في جرد أسماء مستحقي مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، مرجحا صرف المكافئات الأسبوع المقبل.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الهيئة مستمرة في تدقيق الأسماء المشمولة بمكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق”، مبينا ان ” القانون ينص على شمول منتسبي الجيش […]

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