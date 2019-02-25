2019/02/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إن التوقعات قريبة الآجل لأسعار النفط تؤكد على أنها ستشهد ارتفاع، وذلك مع استمرار السوق في عملية التشديد بشكل كبير، نتيجة تخفيضات الإنتاج المطبقة من جانب منظمة أوبك وروسيا.





وأضاف البنك عبر مذكرة صادرة اليوم الاثنين، أن الاحتمالية الصعودية لأسعار خام "برنت" القياسي تتجاوز التوقعات المستقبلية على المدى القصير والتي عند مستوى 67.50 دولار للبرميل، حيث ترى أنه يمكن أن يتداول وبسهولة عند مستويات تتراوح بين 70 دولار إلى 75 دولار للبرميل، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وفي يناير الماضي بدأت منظمة أوبك وروسيا خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون ببرميل يومياً.





وعلى الرغم من ذلك فأن البنك الأمريكي شدد على أن التوقعات المتعلقة بارتفاع سعر الخام لابد أن يتم الحد منها في النصف الثاني من 2019 نتيجة التأثير المتحمل من صادرات الخام الأمريكي وإمكانية اتجاه منظمة أوبك نحو تخفيف عملية خفض الإنتاج.





أما فيما يتعلق بتوقعات البنك لأسعار النفط على المدى الطويل فإنه يرى أن متوسط سعر خام "برنت" سيبقى تحت الضغط أدنى مستوى 60 دولار للبرميل، أما خام "نايمكس" الأمريكي سيكون أدنى 55 دولار للبرميل، وذلك نتيجة لاستراتيجية التخارج من عملية خفض الإنتاج.





وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 66.83 دولار للبرميل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جولدمان ساكس": توقعات أسعار النفط إيجابية على المدى القريب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جولدمان ساكس": توقعات أسعار النفط إيجابية على المدى القريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).