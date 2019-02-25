انطلاق فعاليات معرض ميسان للطاقة والاعمار والاستثمار

2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة ميسان اليوم الاثنين، فعاليات النسخة السادسة من معرض ميسان للطاقة والاعمار والاستثمار.

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