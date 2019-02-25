2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس الجمهورية برهم صالح زيارته الى جمهورية مصر العربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يختتم زيارته الى مصر بعد مشاركة مثمرة في مؤتمر القمة العربية- الاوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يختتم زيارته الى مصر بعد مشاركة مثمرة في مؤتمر القمة العربية- الاوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).