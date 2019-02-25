مشروع سكني ضخم في سوريا .. وهذه تفاصيله

2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المهندس ايرج رهبر، نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران، عن

إبرام مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا.

وأوضح رهبر في تصريح بمناسبة "يوم المهندس" يوم الاحد، أن مذكرة

التفاهم المبرمة تقضي ببناء مدينة مكونة من 200 ألف وحدة سكنية

مرجحا تنفيذ المذكرة في غضون الشهور الثلاثة القادمة.وبين رهبر أن الأعمال الإنشائية المزمعة ترتكز في العاصمة دمشق،

لافتا إلى إمكانية حصول سوريا على خط ائتمان من إيران بقيمة

ملياري دولار.

وأكد رئيس جمعية مقاولي طهران، أن الجانب السوري يرغب بشدة حضور

المقاولين الإيرانيين في (إعادة اعمار) البلاد.

ووقعت الحكومتين السورية والإيرانية، في الشهر الفائت، خلال زيارة

إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني الذي وصل إلى دمشق برفقة وفد

إيراني رفيع المستوى، وقعت مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين

البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي

إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل

الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.

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