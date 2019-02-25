عراقجي يصل بغداد ويلتقي عبد المهدي

2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة الايرانية عباس عراقجي الى العاصمة بغداد، فيما التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وذكرت وكالة الانباء الرسمية الايرانية “ارنا” ،اليوم الاثنين ،ان ” مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة سید عباس عراقجي وصل صباح اليوم، الى العاصمة بغداد”.واضافت ان “عراقجي التقى برئیس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقیة ...

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