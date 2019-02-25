English | كوردى


واع/ بالوثيقة.. وزارة الصحة تلغي معظم أجور التمويل الصحي
2019/02/25 | 12:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع/ بالوثيقة..

وزارة الصحة تلغي معظم أجور التمويل الصحي

25/02/2019 12:14:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .

هـ

قررت وزارة الصحة، إلغاء معظم أجور التمويل الصحي وتكون تذكرة مقطوعة لكافة الخدمات وكالآتي:

 

ت / ل .

هـ

www.al-iraqnews.com/news/files.php?file=33989967051708

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ بالوثيقة.. وزارة الصحة تلغي معظم أجور التمويل الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ بالوثيقة.. وزارة الصحة تلغي معظم أجور التمويل الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).

كامل التفاصيل في: وكالة انباء الاعلام العراقي ✓

Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا