2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ بالوثيقة..وزارة الصحة تلغي معظم أجور التمويل الصحي

25/02/2019 12:14:00 PM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

قررت وزارة الصحة، إلغاء معظم أجور التمويل الصحي وتكون تذكرة مقطوعة لكافة الخدمات وكالآتي:

ت / ل .



هـ

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