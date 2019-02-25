مسؤول ايراني في بغداد لبحث التطورات مع العراق

2019/02/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- التقى نائب وزیر الخارجیة الايراني عباس عراقجي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث "آخر التطورات" في العلاقات الثنائية مع العراق.

ووصل عراقجي الى بغداد صباح الاثنين على رأس وفد رفيع في الوقت الذي تشهد فيه علاقات طهران وواشنطن توترات متصاعدة.

وبغداد هي حليف لكل من طهران وواشنطن.



ويشكل التصعيد بينهما حرجاً بالنسبة لعادل عبد المهدي الذي يسعى للموازنة في العلاقات بين الخصمين.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أن عراقجي بحث مع عبد المهدي فور وصوله لبغداد آخر مستجدات العلاقات الثنائیة والسبل الكفیلة بترسیخها.

وأضافت أن عراقجي سيشارك في اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التي تعقد الیوم في بغداد بهدف "دراسة آخر التطورات" المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

ويُتوقع أن يلتقي المسؤول الايراني بمسؤولين آخرين في بغداد.



وليس من الواضح ما اذا كان سيقوم بزيارة الى اقليم كوردستان.

ولم تذكر الوكالة الايرانية أي تفاصيل اخرى.





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