صالح في باريس بدعوة من ماكرون

2019/02/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس الجمهورية برهم صالح إلى باريس في زيارة عمل، فجر اليوم الاثنين، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان رئاسي ان صالح "سيعقد جولة من المحادثات الثنائية مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين حول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".وكان صالح قد توجه الى باريس من مصر التي وصلها أمس للمشاركة في القمة العربية – الاوروبية في شرم الشيخ.

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