كشف صادرات نفط العراق منذ بداية شباط

2019/02/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع النفط، اليوم الاثنين، إن صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب على الخليج بلغت حوالي 3.565 مليون برميل يوميا منذ بداية فبراير شباط.

وكانت صادرات موانئ البصرة في جنوب العراق تراجعت إلى 3.556 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.انتهى

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