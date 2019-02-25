عباس عراقجي يصل الى بغداد ويبحث مع رئيس الوزراء اخر المستجدات

2019/02/25 | 12:20

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(المستقلة) … وصل مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة سید عباس عراقجي، الى العاصمة بغداد، فيما التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الايرانية “ارنا” اليوم الاثنين ، ان ” مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة سید عباس عراقجي وصل صباح اليوم، الى العاصمة بغداد”.

واضافت ان “عراقجي التقى برئیس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقیة عادل عبد المهدي”، مبينة ان “الجانبين تباحثا في هذا اللقاء الذي حضره السفیر الإیراني في العراق ایرج مسجدي و الوفد المرافق له، آخر مستجدات العلاقات الثنائیة والسبل الكفیلة بترسیخها”.

وتابعت ان “عراقجي نقل تحیات قائد الثورة والرئیس الإیراني إلى عبد المهدي”.

ویشارك عراقجي في اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التي تعقد الیوم في بغداد بهدف دراسة آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

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