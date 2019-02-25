المركزي العراقي يطالب المصارف باعلامها عن المبالغ التي اشترتها ولم يتم بيعها

2019/02/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … طالب البنك المركزي العراقي، الاثنين، المصارف كافة باعلامها عن المبالغ التي اشترتها منها ولم يتم بيعها.

وقال البنك في بيان لها تلقت (المستقلة)، إن “على المصارف كافة اعلامنا عن المبالغ النقدية التي تم شراءها من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية ولم يتم بيعها لغاية الان”.

واضاف ان “الهدف من ذلك ياتي انطلاقا من مبدأ الشفافية وامتثالا لتعليمات البنك المركزي العراقي وبموجب التعهدات المصادق عليها من قبل اداراتكم المتضمنة بيع الحصص النقدية الى المسافرين خارج العراق وللحيلولة الى عدم ارتكابكم مخالفات لتعليمات البيع النقدي”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.

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