وزارة النفط تنفي التصريحات بشان تعاقدها مع شركة “التمينا “

2019/02/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … نفت وزارة النفط، ما تردد وسائل الاعلام من تصريحات للنائبة عالية نصيف بشان التعاقد مع شركة ” التمينا”، مؤكدة انها بصدد تحليل العروض المقدمة لها.

وقالت الدائرة الاقتصادية بوزارة النفط في بيان لها تلقت (المستقلة) نسخة منه الاثنين، انها “لم تتعاقد مع شركة التمينا ولم تتم مفاتحة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.

واضافت ان “الوزارة والشركات المعنية بصدد تحليل العروض المقدمة من قبل الشركة اعلاه من حيث استيفاءها لمتطلبات شروط الاحالة من جميع النواحي الفنية والمالية والقانونية ومدى مطابقتها لشروط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة”.

واهابت الوزارة بالنائبة “التحري الدقيق عن المعلومات الواردة اليها وتقصيها من مصادرها الموثوقة”، مبينة ان “ابواب الوزارة مفتوحة امام اعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية الاخرى للتدقيق والتحري عن المعلومات والوثائق والتاكد من مصداقيتها”.

وكانت النائبة عالية نصيف قد ذكرت في (6 شباط 2018) ان وزارة النفط اتفقت مع شركة (التمينا) للتعاقد على توريد أجهزة فحص الشاحنات، وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية وبشكل مخالف لأن هذه السلعة ليست احتكارية.

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