رودجرز مدرب سيلتيك ينتقد مذرويل بسبب هدف مثير للجدل

2019/02/25 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم بريندان رودجرز مدرب سيلتيك منافسه مذرويل بانتهاك قواعد الروح الرياضية بعدما سجل الفريق الزائر هدفا مثيرا للجدل في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وكان سيلتيك متقدما 2-صفر في بداية الشوط الثاني عندما أخرج الكرة للسماح بعلاج لاعبه المصاب ريان كريستي.

وبدلا من إعادة الكرة لملعب سيلتيك بعد رمية التماس انطلق جيمس سكوت لاعب مذرويل بالكرة وسددها لينقذها الحارس ويتابعها جبولي ارييبي في الشباك لتصبح النتيجة 2-1.

وتسبب الهدف في غضب شديد من لاعبي سيلتيك وأثار التوتر في المباراة التي انتهت بفوز سيلتيك 4-1.

وقال رودجرز “كان هدفا ضد الروح الرياضية وهو مصدر غضبنا”.

وأضاف انه كان يتعين على مذرويل السماح لسيلتيك بتسجيل هدف لتعويض تصرف سكوت.

وأضاف “لاحت لمذرويل الفرصة لتصحيح الخطأ ولم يفعل بل انطلق بحثا عن التعادل.



لم يستحقوا هذا الهدف”.

وقال ستيفن روبنسون مدرب مذرويل إن لاعبه سكوت (18 عاما) أخطأ لكنه رفض المبالغة في تحميله المسؤولية.

وأضاف “انه لاعب شاب.



يحقق حلمه من خلال كرة القدم.



يحصل على 200 جنيه استرليني فقط أسبوعيا (261.30 دولار).

وتابع “لم يخسر سيلتيك الدوري بسبب هذا التصرف كما لم يخسر المباراة”.

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