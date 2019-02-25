بمناسبة عيد المعلم.. كربلاء تفتتح نصب المعلم وتدعو لتحقيق مطالبه

2019/02/25 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة عيد المعلم استدلت محافظة كربلاء الستار عن نصب المعلم الذي تم انشائه في مركز المحافظة وبحضور الحكومة المحلية ومدير التربية ونقيب المعلمين وعدد من

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