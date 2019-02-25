نينوى: عودة 8 الاف شرطي مفصول الى الخدمة

2019/02/25 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب، اليوم الاثنين، عن عودة 8 الاف شرطي من المفصولين الى الخدمة.وقال العاكوب في تصريح صحفي اطلعت عليه " العهد نيوز"،

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