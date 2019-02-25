2019/02/25 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، و مساعد وزیر الخارجیة الايراني للشؤون السیاسیة عباس عراقجي العلاقات الثنائیة بين العراق وإيران والسبل الكفیلة بترسیخها.وذكرت وكالة “فارس” في خبر لها أن “مساعد وزیر الخارجیة الايراني للشؤون السیاسیة ‘سید عباس عراقجي’ التقى، اليوم، رئیس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة العراقیة عادل عبد المهدي”.وأضافت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي وعراقجي يبحثان العلاقات بين البلدين alansaar.

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