2019/02/25 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الحشد الشعبي، الاثنين، ان الوضع الأمني في مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين مسيطر عليه، عقب احباط هجوم ارهابي لتنظيم “ داعش” الإجرامي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقى / الأنصار/ نسخة منه، إن “هجوما إرهابيا استهدف مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين واجهه مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الامنية وتمكنوا من صدهم وقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: الوضع الامني في مصفى صلاح الدين مسيطر عليه alansaar.

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