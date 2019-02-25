2019/02/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفادت وكالة “تسنيم” ان النسخة الاولى من كتاب مذكرات قائد الثورة الاسلامية والتي طبعت باللغة العربية قريبا يتم نشرها في سوق الكتاب العراقية.وقالت الوكالة أن كتاب “إن مع الصبر نصراً” حول مذكرات قائد الثورة الاسلامية طبع مؤخراً باللغة العربية من قبل مكتب حفظ ونشر مؤلفات سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



كتاب مذكرات الإمام الخامنئي في العراق alansaar.

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