الصحة: رفع توصية إلى مجلس الوزراء بشأن رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية

2019/02/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، عن رفع توصية إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع التسكين الوظيفي عن ذوي المهن الصحية.

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