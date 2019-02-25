امتلاء السدود باعالي دجلة .. والخزين المائي 26مليار م3

2019/02/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية عن امتلاء اغلب السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده بخزين مائي يبلغ 26مليار م3.

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