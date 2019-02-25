الحمداني: نسعى للوصول إلى منظمة التجارة العالمية والاندماج بالاقتصاد العالمي

2019/02/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني، الاثنين، إن العراق يسعى بمختلف الطرق والفعاليات والنشاطات من أجل الوصول إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي.

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