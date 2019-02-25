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المركزي يطالب المصارف بأعلامه عن المبالغ التي اشترتها منه ولم يتم بيعها

العراقاقتصاد

المركزي يطالب المصارف بأعلامه عن المبالغ التي اشترتها منه ولم يتم بيعها

الاثنين 25 فبراير 2019 - 12:02

النبك المركزي العراقي

طالب البنك المركزي العراقي ،المصارف كافة بأعلامه عن المبالغ التي اشترتها منه ولم يتم بيعها.

وقال البنك في بيان تلقت الغدير نسخة منه ،اليوم الاثنين ، إن "على المصارف كافة اعلامنا عن المبالغ النقدية التي تم شراؤها من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية ولم يتم بيعها لغاية الان".



واضاف ان "الهدف من ذلك ياتي انطلاقا من مبدأ الشفافية وامتثالا لتعليمات البنك المركزي العراقي وبموجب التعهدات المصادق عليها من قبل اداراتكم المتضمنة بيع الحصص النقدية الى المسافرين خارج العراق وللحيلولة الى عدم ارتكابكم مخالفات لتعليمات البيع النقدي". انتهى .



م ك

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