في “لحظته التاريخية”.. رامي مالك يتعرض لموقف محرج خلال تسلمه للاوسكار  

2019/02/25 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس مر الممثل الأميركي، ذو الأصول المصرية، رامي مالك، بموقف محرج، بعد دقائق على تتويجه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملحمة البوهيمية” (بوهيميان رابسودي).وتوج مالك بالجائزة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي أقيم على مسرح “دولبي” في لوس أنجلوس.وينحدر مالك، المولود في لوس أنجلوس من أصول […]

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