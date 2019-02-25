نقيب الصيادلة: ستشهد كربلاء شحة دوائية في الأيام القادمة

2019/02/25 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الصيادلة في محافظة كربلاء الدكتور علي غني عبد الشهيد اليوم الاثنين، ان "كربلاء ستشهد في الايام القادمة شحة دوائية وخاصة بالأدوية المزمنة والمنقذة للحياة، عازيا السبب الى تنفيذ عدد من الاجراءات الامنية على المنافذ الحدودية للمحافظة".وأضاف، ان "نقاط التفتيش تطالب بكتب فحص على كل مادة دوائية تدخل المحافظة وان هذا الامر من اختصاص وزارة الصحة حصرا".

وطالب نقيب الصيادلة بكربلاء في تصريح، ان "تقوم الحكومة المحلية بالضغط على وزارة الصحة للإسراع بتسجيل وفحص الشحنات الدوائية التي تدخل العراق او مخاطبة الاجهزة الامنية بالسماح لإدخال هذه الادوية اسوة بباقي المحافظات".

وتوه، عن استغرابه من تنفيذ هذا القرار في كربلاء حصريا التي لا تعتبر محافظة حدودية بالوقت الذي لا يتم تطبيقه بالمحافظات الاخرى.

وحذرت نقابة الصيادلة في كربلاء من تداعيات هذه الاجراءات التي ستمهد لشحة دوائية بسبب منع ادخال شحنات الادوية الى المحافظة كربلاء حصرا.



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