هيئة النزاهة: أحكام بسجن مسؤولين متلبسين بالرشوة في الديوانية

2019/02/25 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ان محكمة جنايات القادسية اصدرت أربعة أحكام حضورية بالسجن بحق عدد من المسؤولين في المحافظة الذين تم ضبطهم من قبل مكتب تحقيق الهيئة فيها متلبسين بجريمة الرشوة.وقال الهيئة في بيان، ان الدائرة، "أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أن الأحكام بالسجن شملت مدير فرع مصرف الرافدين - الجانب الأيمن ومدير حسابات مستشفى الديوانِية التعليمي؛ لتسلمهما رشوة من أحد المقاولين مقابل صرف مستحقات عائدة له، إذ تم ضبط مبلغ الرشوة لدى مدير فرع المصرف، إضافة إلى الحكم على رئيس لجنة الطاقة في الديوانية وأحد أعضاء اللجنة؛ لقيامهما بأخذ رشوة من أحد الأشخاص لقاء وعد بمنح إجازة نصب مولدة".

وتابع، ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهمين الأربعة والحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سبع سنواتٍ وفقا للبند ثانياً /1 من القرار رقم 160 لسنة 1983".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الشهر الماضي، عن تمكنها من تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين، بعد متابعة وتحر، أسفرتا عن ضبط المدانين الذين صدرتهم بحقهم أحكام بالإدانة.



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