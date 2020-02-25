اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 25-2-2019 الاثنين

2019/02/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقرت اسعار صرف الدولار للاسبوع الثاني على التوالي ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الاثنين، (25 شباط 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,900، وهي نفس الأسعار ليوم امس الاحد.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 120.250 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.250 دينار.

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