الرئيس صالح يصل فرنسا في زيارة رسمية

2019/02/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، الى باريس في زيارة عمل تلبية لدعوة رسمية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من المؤمل ان يجري رئيس الجمهورية جولة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.

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