أحكام حضورية بالسجن لمسؤولين ضبطتهم النزاهة متلبسين في الديوانية

2019/02/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن إصدار محكمة جنايات القادسية أربعة أحكامٍ حضوريَّةٍ بالسجن بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة الذين تمَّ ضبطهم من قبل مكتب تحقيق الهيأة فيها متلبِّسين بجريمة الرشوة.

وذكر بيان للنزاهة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدائرة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إلى أن الأحكام بالسجن شملت مدير فرع مصرف الرافدين – الجانب الأيمن ومدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ؛ لتسلُّمهما رشوةً من أحد المقاولين مقابل صرف مُستحقاتٍ عَائِدَةٍ له، إذ تمَّ ضبط مبلغ الرشوة لدى مدير فرع المصرف، إضافة إلى الحكم على رئيس لجنة الطاقة في الديوانية وأحد أعضاء اللجنة؛ لقيامهما بأخذ رشوة من أحد الأشخاص لقاء وعدٍ بمنح إجازة نصب مولدة”.





وأضاف، ان “المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين الأربعة والحكم على كل واحدٍ منهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً للبند ثانياً /1 من القرار رقم 160 لسنة 1983”.





يُذكَرُ أن هيأة النزاهة أعلنت في الشهر الماضي، تمكنها من تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين، بعد متابعةٍ وتحرٍّ، أسفرتا عن ضبط المدانين الذين صدرتهم بحقهم أحكام بالإدانة.

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