2019/02/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أوضح الفنان الكوردي الشهير، جوان حاجو، أنه حالياً متواجد في مدينة أربيل لحضور مراسيم حفل توزيع جائزة، شفاء كَردي العالمية، والتي توزع، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادها، مشيراً إلى أنه "للأسف خسرنا شخصيات مؤثرة لكنهم لن يموتوا وسيبقوا خالدين في قلوبنا". ويتضمن الألبوم الأخير لحاجو "فلك"، أغنية عن شفاء كَردي، حيث سيؤديها اليوم خلال مراسيم حفل توزيع جائزة شفاء كَردي العالمية.وبين حاجو لشبكة رووداو الإعلامية أن: "سبب زيارته لمدينة أربيل هو لحضور مراسيم حفل توزيع جائزة شفاء كَردي العالمية"، لافتاً إلى انه "سعيد جداً لحضوره في هذه المناسبة".وأضاف أنه: "فقدنا الكثير من الشخصيات المؤثرة ومنهم الأخت العزيزة شفاء كَردي"، معبراً عن "أسفه لفقدان هكذا شخصيات".وتابع حاجو: "لن يموتوا، إنهم باقون في قلوبنا، نتمنى أن تكون دمائهم وتضحياتهم سبيلاً لتحقيق أهداف سامية، فقد استشهدوا لأجل ذلك".وكانت الإعلامية الراحلة، شفاء كَردي، مقدمة ومذيعة أخبار، ومديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية، وقبل استشهادها كانت تُعِّدُ وتقدم برنامج "فوكس موصل"، وقد تركَ خبر استشهاد شفاء كَردي أصداءً على مستوى العالم، وأعرب عشرات المسؤولين والشخصيات العالمية عن حزنهم وأسفهم، وأرسلوا برقيات تعزية لشبكة رووداو الإعلامية ولعائلة الشهيدة شفاء كَردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوان حاجو: شفاء كَردي ستبقى خالدةً في قلوبنا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوان حاجو: شفاء كَردي ستبقى خالدةً في قلوبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).