تصنيف المحترفات: كفيتوفا تستعيد المركز الثالث

2019/02/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم تتأخر كفيتوفا (28 عاما) في العودة الى المرتبة الثالثة بعد اسبوع فقط من تراجعها للمركز الرابع.وتقدمت السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة بدورة دبي بعد إقصائها أربع لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات، 22 مرتبة لتحتل المركز 23 عالميا في أفضل تصنيف لها منذ آب/أغسطس 2016 عندما وصلت الى المرتبة السابعة عالميا في سن الثامنة عشرة.

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