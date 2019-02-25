واندا نارا ترد على بيريسيتش: إيكاردي ليس وحشًا

2019/02/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتردافعت عارضة الأزياء الشهيرة واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف فريق إنتر عن زوجها ضد تصرفات اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش.جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها واندا نارا بالبرنامج التلفزيوني "تيكي تاكا" الذي اعتادت أن تحل ضيفة عليه في الأشهر الأخيرة.

وكان بيريسيتش قد منع اللاعب بوليتانو من دعم ماورو إيكاردي علنًا بعد أن حاول أن يقلد احتفاله بعد تسجيله لهدف في شباك فريق فيورنتينا.

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وقالت واندا: "في كرة القدم يوجد الكثير من الظلم، مثل ركلة الجزاء التي احتسبت على إنتر، او جلوس إيكاردي في المنزل متألمًا، كأنه وحش".

وأضافت: "لقد شاهدتم إشارة بيريسيتش، كان يجب أن يدعم إيكاردي، لكن الأمر يتطلب الإحترام، لتكن قائد يكون ذلك مطلبًا أساسيًا".

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جدير بالذكر أن العلاقة بين كل من واندا نارا وإيكاردي من جانب وإدارة وجماهير إنتر من الجانب الآخر قد وصلت لتعقد كبير بعد طول مفاوضات تمديد تعاقده وسحب شارة القيادة منه.





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