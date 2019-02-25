برهم صالح في باريس بدعوة من ماكرون

2019/02/25 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل رئيس الجمهورية برهم صالح إلى باريس في زيارة عمل، فجر اليوم الاثنين، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وذكر بيان رئاسي ان صالح “سيعقد جولة من المحادثات الثنائية مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين حول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.وكان صالح قد توجه الى باريس من مصر التي وصلها أمس للمشاركة في القمة العربية – الاوروبية في شرم الشيخ.





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