المثنى تعلن شروط توزيع دور واطئة الكلفة

2019/02/25 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظة المثنى، حول توزيع دور واطئة الكلفة في السماوة والرميثة والخضر، وماهي شروط وآلية التقديم.

ودعا بيان للحكومة المحلية في المثنى/ لجنة توزيع دور واطئة الكلفة “كافة المواطنين من غير الموظفين المشمولين بالشروط القانونية الى مراجعة الإدارة المحلية/ لجنة توزيع دور واطئة الكلفة”.كما دعت “الراغبين في تخصيص الوحدات السكنية تقديم طلباتهم الى اللجنة المذكورة وخلال مدة شهر”.





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