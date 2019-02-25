ماكي سال يفوز برئاسة السنغال مجددا

2019/02/25 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس وزراء السنغال “محمد ديون”، أن الرئيس “ماكي سال” فاز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت، أمس الأحد بحصوله على 57 % على الأقل من الأصوات حتى مع إعلان المعارضة أن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.وبحسب وكالة “رويترز” قال ديون للصحفيين مستشهدا أيضا بالنتائج الأولية ”علينا […]

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