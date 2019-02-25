رئيس الجمهورية يصل باريس

2019/02/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاثنين باريس في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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