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المطير: امريكا تنشر الارهاب بمسيميات جديدة
2019/02/25 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال عضو تحالف الفتح طعمة مطير ، ان ماصرح به مستشار الامني الوطني

فالح الفياض، حول وجود عناصر ارهابية بمسميات مختلفة، يثير الاهتمام ،

طعمة اشار في حديثه لنشرة اخبار قناة افاق الفضائية، ان الدعم العسكري

واللوجستي من قبل الولايات المتحدة للعصابات الارهابية واضح خلال

محاولتها اعادة نشر الارهاب في العراق.

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