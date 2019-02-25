شاهد.. السوداني : البرلمان يتابع ابواب صرف الموازنة

2019/02/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، انه لاقلق من هدر

اموال الموازنة لهذا العام.



واضاف السوداني في حديثه لبرنامج الحصاد

الذي تبثه قناة افاق الفضائية، ان مجلس النواب وهو السلطة الرقابية

تتابع عمل الوزارات والمؤسسات والمشاريع التي يتم تنفيذها.

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