تصديق اعترافات محتالة استحصلت أموالاً لقاء تعيينات وهمية في التربية

2019/02/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال اعترافات متهمة قامت بجرائم احتيال على مواطنين وإيهامهم بانها مديرة قسم في وزارة التربية لغرض تعيينهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المتهمة اعترفت امام قاضي التحقيق بقيامها بجريمة الاحتيال ضد المواطنين بعد ان ادعت انها مديرة قسم في وزارة التربية وقامت بأخذ مبالغ مالية كبيرة لغرض تعيينهم".واضاف أن "المتهمة اعترفت أيضاً أثناء التحقيق بانها كانت تزودهم بكتب تعيين مزورة كما أنها قامت باستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا"، مبينا أن "المحكمة صدقت اقوالها وبصدد إحالتها على محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".انتهى

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