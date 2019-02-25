2019/02/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكدت فرقة العباس القتالية، الاثنين 25 شباط 2019، أن فرسان الكفيل، إقتحمت وادي الغدف في الصحراء الغ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرقة العباس تكشف اخر تطورات عملية ’’ثأر المغدورين’’ بصحراء الانبار الغربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرقة العباس تكشف اخر تطورات عملية ’’ثأر المغدورين’’ بصحراء الانبار الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).